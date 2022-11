Nové knihy: Griffisová, Sigurðardóttirová a Toman

Z nevinné zábavy se stává nebezpečná posedlost. Rodiče hru nechápou, děti ji milují. Lovci monster jsou hra, s níž školáci tráví celé dny. Musí pochytat imaginární nestvůry, aby pokročili do dalších levelů a překonali spolužáky. Jenomže k tomu je zapotřebí být v určitý čas na určitém místě. I kdyby to mělo být uprostřed noci v temném lese. Ale co když mezi stromy číhá něco víc než jen malovaná postavička? Tutéž otázku si začnou klást kriminalisté, když v Klánovickém lese najdou uříznutou nohu.

Realita promíchaná s fikcí v deseti bláznivých povídkách ve stylu Woodyho Allena vám spolehlivě roztáhne koutky úst do stran. Humorný efekt každé povídky na živého čtenáře potvrdila nedávná klinická studie. S touto knihou se můžete bezbolestně depilovat kdykoliv a kdekoliv, aniž by vás okolí označilo za úchyla. Přečtěte si bláznivé povídky, jejichž specifický humor a lehký tón vás jistě dostanou!

Píše se rok 1853 a Alžběta Bavorská, přezdívaná Sisi, má jasno: buď se dočká opojné romantické lásky, kterou opěvují básníci, nebo se nezamiluje nikdy. Není její chyba, že to matka odmítá pochopit. Koneckonců jen proto, že se starší sestra Helena ochotně podřídila matčiným radám a slíbila, že se provdá za rakouského císaře Františka Josefa, ještě neznamená, že i Sisi bez námitek splní, co se od ní očekává. Cítí, že život je něco víc než jen společenské dýchánky a upjaté korzety.

Uprostřed chladného dne v Reykjavíku zmizí z kočárku u luxusní vily spící nemluvně a na jeho místě leží cizí mrtvé dítě. O jedenáct let později objeví detektiv Huldar se svou nadřízenou Erlou v kufru odstaveného auta v Reykjavíku části rozsekaného ženského těla. Co tu ale chybí, je hlava oběti. Vyšetřovací tým, do něhož už oficiálně patří i dětská psycholožka Freyja, se pustí do vyšetřování jednoho z nejtěžších případů, který je stále zamotanější, vrací se do minulosti a jeho vyřešení se zdá být v nedohlednu.