Na Rock for People přijedou Bring Me The Horizon, do Prahy Sophie Ellis-Bextor, Dave Matthews Band, Mother Mother i Crystal Fighters

Hudební pořadatelé oznámili několik zajímavých koncertů pro příští měsíce. Do Hradce Králové na Rock for People přijede v červnu 2024 britská skupina Bring Me The Horizon, v Praze se představí Sophie Ellis-Bextor, Dave Matthews Band i Mother Mother.

Foto: archiv Rock for People Bring Me The Horizon jsou první oznámenou hvězdou festivalu Rock for People.

Článek Festival Rock for People zná první ze čtyř hlavních hvězd svého osmadvacátého ročníku. Ten se uskuteční od 12. do 15. června 2024 v královéhradeckém multifunkčním Parku 360. Tou hvězdou je britská rocková kapela Bring Me The Horizon, která má na kontě nominace na prestižní Grammy nebo Brit Awards a je několikanásobným držitelem ocenění hudebního magazínu Kerrang! a Heavy Music Awards. Zajímavé je, že když si pořadatelé akce dělali průzkum, které skupiny by návštěvníky festivalu nejvíce potěšily, byli právě Bring Me The Horizon nejžádanější. Britská zpěvačka Sophie Ellis-Bextor vystoupí v pražském Paláci Akropolis 15. března 2024. Autorka hitu Murder on the Dancefloor letos vydala sedmou studiovou desku Hana, zazpívala si na hlavní scéně britského festivalu Glastonbury a nyní se chystá ke svému prvnímu vystoupení v Praze. Sophie Ellis-Bextor je na hudební scéně od roku 1996. Od té doby vydala sedm studiových alb a získala si popularitu v celém světě. Foto: archiv Fource Sophie Ellis-Bextor přijede do Prahy poprvé. Americká kapela Dave Matthews Band se představí v pražském O2 universu 16. dubna 2024. Od svého vzniku v roce 1991 prodala více než 25 milionů vstupenek, čímž se stala jejich druhým největším prodejcem v historii. Dosud vydala deset studiových alb, to aktuální se jmenuje Walk Around The Moon a vyšlo letos. Právě k němu bude stylově výrazně rozkročená formace v příštím roce v Evropě koncertovat. Platinově ocenění alt-popoví rockeři Mother Mother, kteří loni vystoupili před Imagine Dragons v pražských Letňanech, nedávno oznámili velké turné ve Velké Británii a Evropě pro příští rok. V jeho rámci se představí 24. března 2024 v pražském Foru Karlín. V pražském klubu Roxy se 24. února 2024 objeví britská kapela Crystal Fighters. Jejím typickým hudebním znakem je kombinace britského indiefolku s tradičními baskickými rytmy. Její hudba je optimistická, potřebná do zimních týdnů.