Britské hudební hvězdy Rod Stewart a The 1975 zamíří do Prahy

„Jsem upřímně nadšený, že se vrátím a vystoupím pro své skvělé přátele v Praze. Zazpívám své největší hity a samozřejmě nebude chybět spousta napínavých překvapení,“ uvedl Stewart, jehož nahrávky patří k nejprodávanější v historii. Podle odhadů se v celém světě prodalo 250 milionů jeho desek a singlů.

Na hudební scéně je od roku 1961. Pohybuje se na ní především jako sólista, byl nebo je také členem kapel Faces, The Jeff Beck Group, Shotgun Express a dalších. Na kontě má dvaatřicet alb, to aktuální se jmenuje The Tears of Hercules a je z roku 2021.

V roce 2016 byl v Buckinghamském paláci v Londýně pasován na rytíře za zásluhy v oblasti hudby a charity. Od té doby používá titul sir.

Foto: Universal Music Britští The 1975

Do Prahy se příští rok vrátí také britská indierocková kapela The 1975. Letos v červnu vystoupila na festivalu Rock for People v Hradci Králové. V červenci pak polibkem zpěváka a baskytaristy ukončila festival Good Vibes v Malajsii, neboť se tímto aktem provinila proti tamním zákonům. Pořadatel festivalu chce po skupině odškodné.