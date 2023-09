Jeho jmění přesahuje sto milionů dolarů. Zpěvák Jason Derulo dorazí příští rok do Prahy

Od roku 2009, kdy začala jeho sólová dráha a on prorazil singlem Whatcha Say, prodal více než 250 milionů singlů v celém světě. Patnáct z nich má platinové ocenění. Podle informací zahraničních médií jeho čisté jmění přesahuje sto milionů dolarů.

V jeho diskografii jsou čtyři alba. To poslední je však osm let staré, pod názvem Everything Is 4 vyšlo v roce 2015. Nyní pracuje na páté kolekci, kterou předchází několik v letošním roce vydaných singlů. V jeho hudbě se pojí pop, r’n’b a hip hop.