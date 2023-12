Místo internetu měli kavárny. Které pražské podniky se staly fenoménem?

„Jsou to místa, kde se mohou přirozeně potkávat lidé různých názorů, z různých sociálních skupin a poskytují otevřený, bezpečný prostor, jak tyto názory konfrontovat,“ dodává. Nedávná covidová pandemie to však podle ní narušila.

Stejně jako dříve i dnes jsou zákaznicí schopní u kavárenských stolků trávit hodiny. „Třeba dnešní digitální nomádi. Vyřizují si tam poštu, získávají informace či sociální kontakty. Za úplně stejným účelem chodili lidé do kavárny i v minulosti, jen forma byla jiná. Někteří tam měli dokonce svou jedinou adresu, nechávali si tam posílat korespondenci. Většinou měly kavárny zařízenou také písárnu a knihovnu,“ přibližuje podobu někdejších podniků.

„Lidi tam chodili na hudební produkce, zatančit si. Život v kavárnách byl velmi rychlý, někteří tam chodili hledat i to, co se zdražováním energií začíná být zase aktuální – světlo a teplo, které si nemohli v takové míře dovolit doma. A samozřejmě se tam chodili seznamovat – s potenciálními obchodními kontakty a také s životními partnery,“ vyjmenovává Winklerová.

A bere nás za fenoménem pražských kaváren přímo do ulic hlavního města, podobně jako to dělá na komentovaných procházkách v rámci Open House Praha.

„Bývala v místech, kde začíná ulice Na Perštýně. Stala se fenoménem. Když se začalo proslýchat, že jí hrozí zavření, na její obranu vytáhl i Karel Čapek, napsal o ní fejeton do Lidových novin a ten skutečně zafungoval a až do 40. let byla v provozu. S tím, jak za protektorátu nastával soumrak demokracie, tak odzvonilo i jí.“