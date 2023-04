Gočárova stavba, která předběhla svou dobu. Jaroměř otevřela zrekonstruovaný Wenkeho dům

Klasická architektura, secese i začínající kubismus. To vše v sobě propojuje budova bývalého obchodního domu Josefa Wenkeho v Jaroměři na Náchodsku. Pro ambiciózního podnikatele ho na počátku 20. století navrhl tehdy třicetiletý architekt Josef Gočár, kterého největší projekty a sláva teprve čekaly.

„Wenke velmi dobře věděl, jakou stavbu chce. Už od prvních počátků si přál železobetonovou stavbu, která nebývala v té době běžnou,“ říká Martina Vítková, historička a kurátorka městského muzea, které v objektu sídlí od roku 1947. Inspiraci jezdil pokrokový podnikatel čerpat do Prahy i do zahraničí, například do Vídně či Drážďan.