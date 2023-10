Absurdní, divoké i veselé. Cirk La Putyka spojuje Kafkův svět s novým cirkusem

Hrabal, Forman, Kundera či Havel. To jsou některé z českých osobností, které napadly amerického režiséra žijícího ve Francii Daniela Gulkeho, když mu principál Cirku La Putyka Rostislav Novák ml. navrhl vytvořit inscenaci inspirovanou českým umělcem.

Volba však nakonec padla na Franze Kafku.

„Ze všech osobností, které tehdy jmenoval, to je jedna z nejtěžších a nejsložitějších, protože se na českých jevištích objevovala mnohokrát, i ve výtvarné umění je často vidět. Spojit Cirk La Putyka s Kafkou byla velká výzva,“ řekl Novinkám Novák.

Jak sám režisér přiznává, vždycky chtěl Kafku nějakým způsobem zpracovat, i když si byl vědom toho, že je slavný spisovatel pro domácí publikum už tak trochu klišé. Chtěl ho však pojmout jinak, nově a udělat něco, co ještě před tím nikdo – spojit ho s novým cirkusem.

Foto: Novinky Záběr z inscenace „K“

Divoké, veselé a absurdní

„Mé čtení Kafky je spíše absurdní než temné, protože já miluju absurdní svět. Inscenace K má trochu temný humor, ale přináší hlavně absurditu situací. Jde o veselé a divoké cirkusové představení volně inspirované Kafkovým světem povídek a románů,“ prezentuje ho Gulko.

Cirqueon sází na akrobacii. Mladí nadšenci vlají na šálách a balancují na koulích

A která díla pražského německy píšícího autora diváci v novém představení rozpoznají?

„Všichni znají Proměnu, tu tam jistě interpretují, Proces – tu Kafkovu byrokracii, stohy papírů, to jistě také. Stejně jako Zámek, to je také velmi známý příběh. A pak je tu jeden krásný příběh, který lidé tak moc neznají, ale doufám, že je inspirujeme si ho přečíst – Zpěvačka Josefína aneb Myší národ. To je v naší show úplně první příběh. Je o společnosti a o tom, jak je těžké pochopit krásu,“ popisuje tvůrce.

Foto: Novinky Záběr z inscenace „K“

Na tuzemské scéně se přitom nepředstavuje poprvé, s českým novým cirkusem ho pojí dlouholeté vazby. Diváci mohou znát jeho tvorbu se souborem Cahin-Caha, například z festivalu Letní Letná.

Akrobacie na zemi i ve vzduchu

„Když jsme na představení začali pracovat, uvědomil jsem si, že je sto let po smrti Kafky a my máme ty stejné sociální problémy, jako byly v té době, vrací se. Je to bláznivé. Takže můžeme klidně říct: Na tohle se Kafka taky díval, tohle četl, když otevřel noviny na ulici, tohle lidé říkali. A to je jak tragické, tak trochu vtipné zároveň,“ zamýšlí se Gulko.

Necítí se však být odborníkem na Kafku a nesnaží se ho reinterpretovat. „Snažím se vzít jeho svět a tehdejší logiku společnosti a logiku společnosti v naší době a zpracovat otázku identity – kdo jsem, jak mám zapadnout, nebo naopak nezapadnout. Využívám Kafkovy obrazy a atmosféru a hraju si s ní,“ směje se.

Foto: Novinky Záběr z inscenace „K“

Ve světě Kafky podle něj mnohdy věci nejsou tím, čím se zdají být. „Věci se dějí nečekaně; co se zdá dobré, se může zvrtnout ve zlé, a co se zdá hrozné, se může proměnit v zázrak. V naší inscenaci je pódium živé, piano se samo hýbe, předměty se proměňují, stejně jako samo pódium. Je to magický, nestabilní svět, ve kterém umělci nějak musí žít a najít krásu a radost,“ popisuje.

„Je v ní tolik obrazů a nápadů! Jsou v ní nádherné kostýmy, živá hudba, propojuje se tam několik cirkusových technik, na zemi i ve vzduchu. A jsou tam také věci, které posouvají české umělce dál, díky tomu, že spolupracují se zahraničním režisérem a obsazením,“ říká Rostislav Novák.

Do představení se totiž zapojují nejen čeští, ale také zahraniční umělci z celé Evropy – celkem deset herců, akrobatů a hudebníků.

Foto: Novinky Záběr z inscenace „K“

A jak výsledný tvar principál hodnotí? „Jsem šťastný, že tam vidím Gulka, jsem šťastný, že tam vidím Kafku. A že se ty dva vesmíry – Gulkova fantasknost, grotesknost, lehkost a Kafkova absurdita a vážná témata – propojily a že se vyvážily ty poměry. Je krásné vidět někoho, kdo myslí jinak, takové představení by nikdo jiný v Čechách nevytvořil, protože se do něj propisují všechny režisérovy životní a pracovní zkušenosti, jak z Ameriky, tak z Francie.“

Představení „K“ s podtitulem „Halucinačně-komiksový výlet“ se na Jatkách78 bude uvádět do 8. října a poté znovu od 14. do 19. listopadu.