Slavné dny kavárny Montmartre: Haškovi vstup přísně zakázán!

Kavárnu Montmartre najdete přímo v srdci Prahy v Řetězové ulici, v domě zvaném U třech divých. Je to příhodné jméno, akorát že těch „divých“ mužů – a žen – se tu veselilo daleko víc.

„Oslavit Montmartre, pražskou bohému, by mohlo jen obrovité dílo, proti němuž by byly Strindbergův Červený pokoj největším limonádovým kýčem,“ přeháněl „zuřivý reportér“ Kisch, vzpomínaje na bujaré časy, jež zachytil v knize Pražská dobrodružství.

Pod vedením impresária prý odněkud z Anglie vystupovali tehdy v sále v přízemí tři zaručeně praví lidožrouti. Byla to vzrušující show: svalnatí rudokožci s tetovanými obličeji, odění pouze ve skromných kožených sukénkách a pestrých čelenkách z peří, obětovali v úvodu představení u totemu černého kohouta. Poté křepčili a vyluzovali nesrozumitelné skřeky, až nakonec přímo před užaslými diváky roztrhali živého holuba a snědli jeho syrové maso…

O exotické podívané si vyprávěla celá Praha a impresáriova pokladnice útěšně těžkla. Až jednou přivedl obchod do Prahy sedláka z jižních Čech. Neodolal a navštívil proslulé představení. Pozorně ho sledoval, cosi na těch divoších však pořád jaksi nehrálo. Až se mu náhle v hlavě rozsvítilo. „Franto, Lojzo, Vincku! Kde se tady berete?“ rozlehl se sálem jeho výkřik.

Divoši na chvilku překvapením škobrtli, pak ale tancovali dál jakoby nic. Jenže šelma sedlák se napálit nenechal. „Lidičky, já tyhle divochy znám léta, jsou to přestrojení pacholci od nás ze dvora od Vodňan!“ hulákal na celý sál…

Kouzlo představení bylo rázem zlomeno. Skončilo předčasně – a do rána se po impresáriovi a jeho lidožroutech slehla země. Právě včas. O podvodníky se začal zajímat i pražský magistrát, to už ale byli dávno v prachu i s penězi. Zbyla po nich jen posměšná přezdívka U tří divých, která ale paradoxně přidala domu na atraktivitě. A tak se zakrátko postavy tří „divochů“ objevily i na omítce v průčelí.

Chodil do Olympie stále častěji, až si nakonec v roce 1911 pronajal prostor sám. Zřídil zde noční podnik, který nazval po vzoru slavné pařížské čtvrti umělců Montmartre. Taneční sál přezdívaný Peklo mu vymaloval scénograf Národního divadla Vratislav Hugo Brunner cyklem alegorických postav představujícími sedmero hlavních hříchů člověka. Na stěnách visely parodie na kubistické obrazy, které pan majitel rád přijímal místo placení.

Vrchním číšníkem tu býval jistý František Jirák, jenž navštěvoval dramatickou školu, čímž si od Egona Ervína Kische vysloužil přezdívku Hamlet. Jak reportér vzpomínal, na parketu Pekla se poprvé v Praze tančilo tango, two step či boston… Předváděl je sám pan kavárník Waltner, případně jeho „červenonosý elegantní vrchní Hamlet“ a samozřejmě „slečna Revoluce“.

„Nesmím podat jejich osobní popis, nesmím je uvést plným jménem, jímž je kdysi volali od stolu ke stolu. Z žabců, které utekly z domova, aby se projížděly na koni v hipodromu do jedné v noci a od jedné v noci do čtyř do rána tancovaly v Montmartru, se staly počestné dámy neboli grandes dames… Když však Gaučova kapela složila nástroje nebo tlustý Trumm položil na klavír prázdnou čtyřicátou sklenici od piva, pak nebyly vybíravé, pokud šlo o doprovod, neboť neměly příbytek,“ vzpomíná reportér Kisch.