Festivalové pokladny se otevřely, fronta se táhla až k parkovišti

„To jsem tady ještě nezažil, aby přišlo první den k pokladnám tolik lidí,“ pochvaloval si obrovský zájem milovníků filmu o vstupenky na první dva dny festivalového dění vedoucí jeho produkce Petr Lintimer. „Vypadá to, že obavy, které panovaly ještě vloni z covidu nebo války na Ukrajině, jsou pryč, a o to víc lidí má zájem o filmová představení,“ pokračoval vedoucí produkce s nadšením.

Již ve středu před polednem si do fronty u hlavní pokladny stoupl Pavel Dvořák z Prahy. „Mám v úmyslu nakoupit lístky i pro kamarády a v součtu to dělá asi sto vstupenek,“ svěřil se Právu. „Nejvíce mě samozřejmě zajímá Ewan McGregor. Film s ním tu budou promítat v sobotu večer ve Velkém sále Thermalu,“ dodal Dvořák. Na noční pobyt byl připravený. „Měl jsem tu s sebou karimatku, spacák a také deku,“ ukazoval na nacpanou tašku vedle sebe. „Musím ale říct, že byla docela zima a taky tu nepříjemně foukalo v noci,“ přiznal s tím, že na karlovarský festival jezdí přes dvacet let.

Loni byla první Magda z Prapořiště u Kdyně na Domažlicku, která tentokrát stála ve frontě až druhá, protože přišla ve středu kolem jedné hodiny odpoledne. „Nevadí mi to, to je jen takový hec. Lidé jsou tu pořád stejní, jen se trochu mění pořadí,“ komentovala své letošní druhé místo. „Chceme jít hlavně na soutěžní filmy, kde budou i protagonisté,“ doplnila.

Krátce po deváté již vycházeli od pokladen první šťastní příznivci filmového umění se vstupenkami, které si poctivě mnoho hodin vystáli. „Koupil jsem jich asi dvacet,“ pochlubil se Michal. „Je to na první dva dny, ale není to jen pro mě, ale i pro kamarády,“ pokračoval s tím, že ve frontě stál od středy od šesti hodin od večera. „Nejvíce se těším na Druhou šanci, to je největší lákadlo,“ přiznal s tím, že na festival jezdí z Pardubic zhruba osm let pravidelně.