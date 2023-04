Meme: Dva tři koncerty ročně je naše maximum

Bylo to před sedmi lety. Psal jsem písničky, které žádná skupina, v níž jsem byl, nechtěla hrát. Byly to takové oslavné skladby o Oldřichu Kaiserovi, Milanu Šteindlerovi nebo Davidu Vávrovi. Matyáš, který vymýšlí design pro velké koncerty, tenkrát navrhoval pódium pro Tomáše Kluse, jenž se chystal na turné. Ukázalo se, že potřebuje předkapelu, a tak jsme vymysleli Meme a na turné se mu vnutili.

Ano, naprosto vážně. Mám jen trochu smůlu, že občas, když něco myslím vážně, je to stejně směšné. Nepíšu však jen o slavných lidech, ale hlavně o svých kamarádech, kterých si vážím. Neumím psát písně milostné, ale když skládám o někom, koho mám rád tak akorát, jde mi to.

Konec Mandrage byl dost nepříjemný, nebyl jsem si jistý, jestli ještě někdy budu chtít hrát. Potom ale přišel covid, živá hudba byla zakázaná a my se s Matyášem a Almelou, jinak kytaristou od Mekyho Žbirky, scházeli každý čtvrtek ve zkušebně, kde jsme hráli písně, pili víno a klábosili. Vytvořili jsme si přitom takový bezpečný kruh, ve kterém je nám dobře.

Meme tedy zůstali a pro mě je to dnes jediná kapela. Občasně ještě někoho doprovázím, teď mě čeká pár koncertů s Igorem Orozovičem, ale do ničeho většího se nepouštím.

Mám dvě děti, Almela tři, Matyáš jedno a každý máme dost další práce. Meme si necháváme jako něco, co máme rádi a nechceme, aby nám to zevšednělo. Máme dva tři koncerty za rok, což je maximum, na které jsme ochotni jít.

Koncertujete v cylindrech, vaše oblečení evokuje kabaretní vystoupení. Je to důležité?

Jak jsem řekl, Matyáš se živí i tím, že dělá vizuální věci a grafiku. Zejména pro něj to důležité je. Ale všichni to máme tak, že když se převlečeme, vstoupíme do nějaké role, je nám na pódiu méně trapně.