Medicus se vydá na dlouhou cestu do Orientu poprvé i z Brna

Příběh mladíka z Londýna, kterému v době studeného, nečistého a jen pomalu se rozvíjejícího evropského středověku v roce 1021 zemře maminka. Hoch touží natolik poznat tajemství těla a nemoci, která matku zabila, že pro cestu za lékařskou vědou do tehdy kvetoucího Orientu je schopen riskovat i život. Že vám to něco připomíná? Není divu. Muzikál Medicus, který uvede Městské divadlo Brno v sobotu v české premiéře, vznikl podle celosvětového knižního bestselleru amerického autora Noaha Gordona z roku 1987, který je v českém jazyce známý jako Ranhojič a do širšího podvědomí se dostal i díky německému filmu Philipa Stölzla z roku 2013, kde roli islámského lékaře Avicena, což je mimochodem jediná historicky reálná postava v příběhu, vytvořil Ben Kingsley.