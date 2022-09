Marta Kubišová se vrátila na pódium. Vyprávěla, a nakonec i zazpívala

„Zpívala jsem v sobotu od půl osmé do půl desáté večer, samozřejmě pod dohledem rodičů, s poděbradským Lázeňským orchestrem. Pak si jednou maminka přečetla v Literárních novinách inzerát o konkurzu do pardubického divadla, a tak jsme tam jely. Sedla jsem si ke klavíru, zazpívala, a konkurz skončil. Vybrali mě,“ vzpomínala na své začátky.

Vyjádřila se i k tomu, proč z naší země nikdy neodešla: „Ve Francii mi jeden manažer nabídl, abych tam půl roku zůstala. On že za tu dobu sežene správného impresária, který mi v kariéře pomůže. V té době, v květnu roku 1968, tam ale byly studentské bouře a já řekla, že bych se tam mohla zdržet teprve tehdy, až se situace uklidní. To jsem ale netušila, že v srpnu budou bouře i u nás. O emigraci jsem nikdy neuvažovala. Nedokázala bych v zahraničí chodit od jednoho impresária ke druhému a ptát se jich, jak se jim líbí můj zpěv. To bych se raději odebrala u nás doma na nějaký hodně zapadlý statek.“

„Když bylo po covidu, dceři Kátě jsem v nadsázce říkala, že by to teď chtělo ještě nějaké záplavy. Ono se ale stalo něco, co jsem si nikdy nechtěla připustit. Přišla válka. Vadí mi, a nejvíce ta arogance a drzost okupantů. U televize to velmi prožívám a těžko to snáším,“ řekla ještě k ruské agresi na Ukrajině.