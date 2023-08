Malajsijský pořadatel chce po skupině The 1975 miliony

K ukončení festivalu došlo kvůli malajsijským zákonům, které říkají, že homosexuální činy jsou zakázány a hrozí za ně až dvacet let vězení. V následujících dnech se objevily výzvy od dodavatelů jídla i některých hudebníků, aby byla britská kapela potrestána za to, že jim svým činem způsobila ztráty. Nyní byly jejich prosby vyslyšeny. Organizátor akce, společnost Future Sound Asia, požaduje od skupiny The 1975 dva miliony liber za porušení smlouvy.