Loutkáři vědí už sto let, jak na děti

„Co unesly děti ve třicátých letech, na to by ty dnešní neměly trpělivost. Tehdy mělo prim mluvené slovo, dneska jsou všechny pohádky založené na akci. Je třeba, aby se na jevišti pořád něco dělo, jinak se začnou nudit,“ popsala Topičová, jak se divadlo musí přizpůsobovat, aby obstálo.

Soubor stále využívá bohatý fond původních her z první třetiny minulého století. Je ale třeba scénáře upravovat, nyní už každých deset let, kdy se polenští loutkoherci k titulům vrací. Zkracuje se řeč, škrtají se postavy pro příběh nepodstatné.

„Například děj Perníkové chaloupky jsem nyní už vecpala do tří jednání namísto předešlých čtyř,“ přiblížila Daniela pozadí boje o pozornost současné nejmladší generace.

Také věk návštěvníků loutkového divadla se prý snižuje, rovněž tomu je třeba podobu her přizpůsobovat. I u dnešní omladiny však prý vítězí osobní kontakt. „Máme tu šikovnou kolegyni na Kašpárka. Loutka průběžně děti oslovuje, co chvíli se jich na něco zeptá, zařazujeme také písničky, aby si mohly zazpívat,“ prozradila principálka.

Čemu se zuby nehty brání, jsou novátorské výstřelky. „Převlékat loutky do moderního oblečení nehodlám. Toho mají děti dost kolem sebe. Nepozastavují se nad tím, že maminka má dlouhé sukně a nevypadá jako dnešní maminky. V pohádkách ukazujeme, jak to bylo dřív. A pořád je to baví,“ poukázala Topičová na stále plné hlediště.