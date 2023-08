Jiráskův Hronov pestrý a diskutující

Jiráskův Hronov konaný každý rok v prvním srpnovém týdnu, letos od 28. července do 5. srpna, v Jiráskově východočeském rodišti, je ojedinělou příležitostí nahlédnout do aktuální tváře amatérského divadla, a to prostřednictvím řady inscenací nejrůznější podoby, druhu o žánru. Letos jen hlavní program nabízel bezmála čtyřicet titulů.

Foto: Ivo Mičkal Bizarní sci-fi pohádku Za pět minut dvanáct předvedl na Jiráskově Hronově divadelní spolek SUD ze Suchdola nad Lužnicí.