Loutkám se v Krnově věnuje už 27 let

„Letos 10. ledna bohužel zemřel ve věku 93 let zakladatel našeho divadla, výtvarník, loutkář a textilák Jaroslav Janiš. Se svou manželkou Eliškou založili Krnováček v roce 1952. Nejprve to byl kroužek loutkového divadla při Závodech Stanislava Kostky Neumanna v Krnově,“ vysvětlovala Právu Kleinová, která se do Krnováčku dostala zcela náhodou.