Linkin Park čelí žalobě

Christner tvrdí, že měl velký podíl na vzniku debutové desky Hybrid Theory z roku 2000, byť musel kapelu opustit ještě před jejím vydáním, dokonce před podpisem smlouvy s vydavatelskou společností Warner Music. Linkin Park ho prý zcela obešli jak finančně, tak v autorských ohledech. Tvrdí, že by měl být uveden jako spoluautor alba. Tím pádem by mu kapela dlužila spoustu licenčních poplatků.

Několik měsíců před touto kauzou prý kdosi spolupracující s Linkin Park Christnera kontaktoval a nabídl mu konkrétní částku. Baskytarista uvedl, že to nestačí. Letos v červnu došlo k jeho schůzce se členy skupiny, ale k dohodě nikoli. Linkin Park tvrdí, že je pouze spoluautorem singlu Could Have Been, což on popírá.