Linkin Park vydali dosud nezveřejněnou skladbu Lost

Skladba pochází z dob nahrávání alba Meteora, od jehož vydání letos uplyne dvacet let. Nese se v typickém duchu tvorby Linkin Park, se všemi emocemi, které od nich fanoušci znali. Dobře charakterizuje tzv. první období kapely.

Ačkoli mají Linkin Park po dobrovolné smrti Benningtona pauzu, plánují nyní komunikovat se svými fanoušky častěji a posouvat se dopředu. Rapper a producent Mike Shinoda vzkázal, že je s ostatními členy v pravidelném kontaktu, byť spolu aktuálně žádné album nebo turné neplánují. Není ani známo, že by se formace vrátila k tvorbě nového materiálu, ani že by chtěla ve své sestavě do budoucna Benningtona nahradit.

Zcela neaktivní ale není. V roce 2020 vydala debut Hybrid Theory, jehož obsah doplnily některé nevydané písně. Loni v květnu vyšla nová edice alba Minutes To Midnight z roku 2007.

Náhradu nehledají

Shinoda před čtyřmi lety popřel, že by Linkin Park aktivně hledali za Benningtona náhradu. Na svůj twitterový účet napsal: „Objasněme to: nehledáme nového zpěváka, ale pokud by se to mělo stát přirozeně, byl bych tomu otevřený. Vypadá to docela jasně, ale myslím, že to lidé těžko chápou. Nechtěl bych mít nikdy pocit, že nahrazujeme Chestera.“

V rozhovoru pro Rock Antenne dodal: „Znám ostatní kluky z kapely. Rádi se zase dostanou na pódium, rádi budou nahrávat ve studiu. Nedělat to je pro nás skoro nezdravé. Pokud budeme kompletní na to, abychom tohle všechno udělali dobře, pak to uděláme. Ale jak jsem řekl dříve, musí se to stát přirozeně. Nelepím plakáty s informací, že hledáme zpěváka.“