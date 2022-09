Lenny: Rock u mě vždycky byl a nikdy neodešel

Často se mě totiž po vystoupení ptali, jestli nenahraju nějakou rockovou muziku, protože si mě v ní s mým hlasem dovedou představit. Nakonec se to dostalo do fáze, kdy jsem natočila rockovou desku. Navíc v době, kdy rock nabral na světové scéně na síle.

Nikdy. Když to trochu přeženu, poslouchala jsem doma ze sluchátek písničky Linkin Park a potom jsem s mamkou u piana hrála keltské balady. Měla jsem to vždycky pestré. Dodnes jsou někteří lidé zmateni z toho, co poslouchám. Můj přítel (hudebník a raper Marpo, pozn. red.) se mě nedávno ptal, proč se nesoustředím více na nějaký žánr. Odpověděla jsem mu popravdě, že poslouchám všechno, co se mi líbí.