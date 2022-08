Lavi v thrilleru. Jakub Štáfek točí Zatmění

„Když jsem dostal do ruky scénář, přečetl jsem ho jedním dechem a nadchlo mě především to, že v Čechách takové pojetí filmu ještě nemáme. Doufám, že se nám na plátno podaří přenést pocity, které sdílím společně s našimi herci - neuvěřitelný drive celého příběhu od začátku až do konce. S dramaturgy jsme se snažili scénář do detailu vypilovat, aby diváci ani na vteřinu neztratili pozornost a ani na vteřinu nevydechli. Aby dostávali stále nové podněty a otázky stupňující napětí a těšili se na to, co přijde,“ tvrdí Petr Kubík.