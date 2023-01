Kulturní zážitky roku 2022: Milenci, Elvis, zlozvyky i obskurní nacista

Dva znepřátelené rody. Montekové, Kapuleti a jedna velká láska, které osud nepřeje. Balet Národního divadla v Praze do svého repertoáru zařadil po mnoha letech ověřenou klasiku, Shakespearovu love story Romeo a Julie.

Umělečtí šéfové zvolili choreografickou a režijní verzi Johna Cranka. V nádherné kostýmní a scénické výpravě Jürgena Roseho, s hudbou Sergeje Prokofjeva a s tanečníky, kteří podávají obdivuhodné výkony. Byl to krásný zážitek.

Kdyby to byl hollywoodský biják, tak si řeknu, jaká je to překombinovaná slátanina. Jenže té holce se to všechno skutečně stalo.