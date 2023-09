Když trénuji tanec doma, tak se mi rodina směje, říká Richard Krajčo ke StarDance

„Já si myslím, že to je fajn. Zvládáme, jedeme podle plánu,“ řekla Krajčova taneční partnerka Dominika Rošková. „Ona kecá, to říká jen teď na mikrofon,“ doplnil zpěvák.

„Já ještě stále věřím. Máme ještě pět týdnů,“ řekla Rošková. „Vidíte, řekla, že stále věří,“ doplnil s úsměvem Krajčo.

„Víte, ve slovenské verzi StarDance máme přípravu jen šest týdnů. Čili si říkám, že to je, jako bych na Slovensku teprve teď začala,“ sdělila Novinkám tanečnice. „Já věřím, že se to teď začne rozevírat jako poupě,“ dodala.

Foto: Petr Hloušek, Právo Účastníci a tvůrci zábavně – tanečního pořadu StarDance vystoupili v úterý 12. září 2023 na tiskové konferenci. Na snímku Dominika Rošková a Richard Krajčo

Nervy ale prý zatím nemají. Podle zpěváka teprve přijdou: „Já myslím, že čím víc se to bude blížit a budeme vědět, nebo já, že se to blíží, tak ty nervy přijdou.“

„Já už nemám nervy z toho samotného vystoupení nebo z těch živáků. Já mám spíš stres z toho tlaku na sebe, z té kreativy. Neboť v tomto období záleží na tom, že co zasejete, to poté vyroste. Teď je to prostě o tom, jak to teď využiji, jaké choreografie postavím,“ vysvětlila tanečnice.

„Naučil jsem se partneřinu“

„Já bych už měl umět trošku čaču, trošku tango a trošku jive. Nebo aspoň mít nějaké základní prvky, nebo mít nějaké povědomí o tom, co to je a jak se tam člověk nějak hýbe. Co doufám, že jsem se obecně naučil, je nějaká partneřina. Já jsem vlastně takový sólista celý život. Stojím před tou kapelou na tom divadelním jevišti, je to také víc sólové přece jen ta intimita toho dotyku, že vlastně musíte vnímat toho partnera, je pro mě něco nového. Tak se ji snažím jako neubližovat, nešlapat jí na nohy, a to je pro mě zajímavá disciplína,“ vysvětlil Krajčo.

Foto: Mikuláš Křepelka StarDance 2023. Taneční pár Richard Krajčo a Dominika Rošková

„Po této větě je myslím, že moje mise je úspěšná, protože to je to, co jsem chtěla ukázat. Kouzlo společenského tance. Ať to dopadne jakkoliv, tak jsem ráda, že ses naučil tohle,“ dodala Dominika Rošková.

Seznam soutěžících 2023 Eva Adamczyková (snowboardistka)

Marek Adamczyk (herec)

Iva Kubelková (moderátorka)

Vavřinec Hradilek (vodní slalomář a kajakář)

Ivana Chýlková (herečka)

Tereza Mašková (zpěvačka)

Darija Pavlovičová (herečka)

Richard Krajčo (zpěvák a herec)

David Prachař (herec)

Josef Maršálek (cukrář)

Zpěvák i občas prý dostane domácí úkol, tedy když mu něco nejde. „Já si myslím, že to vlastně člověku prospívá. Ten dril na té zkušebně je takový, že ta hlava už pak třeba vypne a tomu tělu se nechce. Necháte ho odpočinout a najednou za dvě, za tři hodinky mu to tam najednou skoro samo naskočí. Takže ty věci chtějí uležet,“ vysvětlil.

„Já to takhle dělám, protože Domča na mě nemá moc času. Tak se prostě musím připravovat i sám,“ dodal s úsměvem Krajčo.

Foto: Mikuláš Křepelka

„Ano, je pravda, že jsem onemocněla pro Richardově koncertě, a tak jsem mu jednoduše musela natočit videa a učil se z videí,“ doplnila tanečnice.

Tréninky doma jsou ale prý plné smíchu, a to ze strany manželky Karin a jejich dětí. „Oni se mi prostě smějí. Nevím, co to znamená, jestli se smějí s potěchou, že se jim líbí, jak se vrtím, nebo se smějí tomu, jak to vypadá. Já doufám, že je to ta první varianta,“ uzavřel rozhovor Richard Krajčo.

