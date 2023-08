Zpěvák Richard Krajčo o extravagantní proměně svého kostela na Trutnovsku

„Celá ta myšlenka vznikla v hlavě mé ženy. Ona se chodila často procházet na cyklostezku nad kostelem,“ uvedl povídání Richard Krajčo, který již přes 20 let právě v Chotěvicích částečně přebývá.

„My jsme navíc věděli, že kostel je od poloviny 80. let zavřený a postupně chátrá a chátrá, a jednou jsme měli to štěstí, že jsme se podívali dovnitř, tak to mojí ženě Karin přišlo líto. Vrátila se domů s výborným nápadem, že bychom se mohli pokusit si kostel vzít pod svá křídla,“ vysvětlil Krajčo.

Foto: Novinky Kostel svatého Petra a Pavla v Chotěvicích na Trutnovsku

Zpěváka myšlenka nadchla, a tak se do projektu pustili. Přibližně rok a půl jednala rodina s církví, dopadlo to dobře a rodině kostel svěřili. Tehdy začali první kroky k jeho proměně.

Pop-art od Josefa Rataje

„My oba s Karin milujeme pop-art, tak nás napadlo ho dovybavit tímto stylem umění. A asi to tak mělo být, byl to zřejmě osud, protože v tu chvíli se nám sám od sebe ozval Pepa Rataj, nejznámější český pop-artový umělec, s tím, že to někde zahlédl a že by nám chtěl pomoci,“ vzpomněl zpěvák.

Původně chtěl Rataj do kostela věnovat jeden obraz, který by mohli dát manželé Krajčovi do dražby na podporu obnovy kostela.

Foto: Novinky Spiderman i Batman jsou v kostele zastoupeni také

„Nás nadchla myšlenka, že se sám ozval, dali jsme si schůzku a ty naše představy o tom splynuly. On se stal takovým kurátorem toho prostoru a všechna ta díla tam dodává on a kombinujeme to se starým uměním,“ prozradil Novinkám Richard Krajčo.

Kostel svatého Petra a Pavla v Chotěvicích Před dnešním kostelem, až do roku 1832, stál v Chotěvicích dřevěný kostel. 12. července toho roku přišla do obce bouře a jeden z blesků kostel zapálil. Druhý pak zapálil nedalekou kapli sv. Kateřiny. Více jak tři tisíce místních věřících tehdy přišli o obě církevní místa. V dřevěném kostele sloužil pan Veber, který uspořádal finanční sbírku na nový kostel. Obrovský příspěvek tehdy dala hraběcí rodina Deymových z nedalekého Hostinného. To pokrylo veškerý stavební materiál. Kostel dnešní podoby postavili místní dělníci, dokončen byl v roce 1863. V letech 1945- 1946 došlo k odsunu tamních obyvatel, v obci tehdy zůstalo asi jen deset původních rodin. Duchovní život postupně upadal. Pravidelně se ale stále sloužilo, a to až do roku 1964. Od šedesátých let již spíše sporadicky a od 80. let 20. století kostel zcela chátral. Po revoluci v 90. letech se tehdejší zastupitelstvo obce rozhodlo, že budou postupně uvolňovat finance a za ně se bude kostel opravovat. Povedlo se zrekonstruovat střechu i krov. V roce 2014 se pokusilo tehdejší vedení Chotěvic domluvit s církví na převodu kostelu přímo na obec. Tehdy se to ale nepovedlo. Obrat přišel v roce 2020, kdy se o kostel začala zajímat rodina Karin a Richarda Krajčových. K převodu došlo v roce 2022, kdy církev za jednu korunu převedla kostel včetně márnice na nadaci AnděLové manželů Krajčových.

„Ten kostel už sám o sobě vypadá zvláštně tím, že je uvnitř tmavý. To já jsem moc neznal. A přišlo mi, že by se ty barvy k tomu hodily a rozsvítily by ho. Navíc jsme tam chtěli nechat otisk dnešní doby,“ doplnil.

Křížová cesta od Mareše i Bílé

Po loňském galavečeru Českých slavíků přišel za Krajčem Leoš Mareš s tím, že zahlédl, že se pustili do obnovy kostela, a chtěl by jim pomoci.

„On přišel s tím, že by chtěl pomoci, takže když nás něco napadne, tak mu máme dát vědět. Nás ale nic v tu chvíli nenapadlo. Pak jsem si ale jednou takhle večer říkal, že je tam křížová cesta, která je v katastrofickém stavu. A napadlo mě, že tohle je cesta… jakási adopce těch obrazů,“ vysvětlil zpěvák.

Marešovi se nápad líbil a stal se prvním umělcem, který má v Chotěvicích svůj obraz.

Foto: Marek Tereba, Novinky Vlevo obraz, jehož renovaci si vzal pod křídla Leoš Mareš

„Je také první, jehož obraz se už vrátil zpět do kostela. Je první opravený, má číslo 13, to si on sám vybral. Mezitím jsme se potkali s jinými kamarády, nebo se nám i někdo sám přihlásil, takže další obrazy se teď opravují,“ dodal Krajčo.

Dalšími adoptivními rodiči obrazů se stanou třeba Olga Lounová, Jaromír Jágr i Lucie Bílá. Do konce roku by tedy v kostele měly být čtyři opravené obrazy.

Neviditelný kostel uprostřed venkovské krajiny vybízí ke čtení mezi řádky

„Mně se líbí právě to, že je adoptují významné osobnosti dneška, i proto, že spousta lidí si myslí, že ta sláva, nebo ta dřina je taková jednoduchá věc, ale ona je to také někdy křížová cesta. A člověk musí nechat plno potu a slz k tomu, aby se někam dopracoval, takže i to spojení těch osobností s tou křížovou cestou mi přijde svým způsobem symbolické,“ dodal.

Reakce od místních občanů i přespolních návštěvníků jsou podle starosty obce většinou pozitivní. „My jsme se tajně modlili, aby tam alespoň někdy někdo přišel, když jsme si s tím dali rok práci. No a stala se taková krásná věc, že tam jezdí 300-500 lidí za víkend. Záleží na počasí, ale o kostel je zájem. A to mě neskutečně těší,“ dodal zpěvák.

Foto: Novinky Rozjímací koutek s kávovarem i dětskými biblemi

„My jsme chtěli, aby to byl bod, kde člověk může i spočinout. Tak nějak se nám zdá, že je spousta lidí, kteří to pochopili a takhle to přijali. Co nás těší nejvíc, je, že to zajímá i děti. To je také náš cíl, ukázat jim víru z jiného pohledu,“ doplnil s úsměvem umělec.

Oba umělci, Krajčo i Rataj, mají další velké plány. 9. září se kostel otevře naposledy a poté ho čekají další úpravy. V září začne oprava varhan, chystá se obnova oken i částečná oprava omítky. Přibudou tam ale i nová díla. Jednoho dne prý chtějí Krajčovi otevřít kostel celoročně.

„Jednou třeba budeme mít i svého faráře, který se bude o kostel starat,“ uzavřel povídání Richard Krajčo.

Kostel v Chotěvicích na Trutnovsku je veřejnosti přístupný v pátek odpoledne a během víkendů až do 9. září.

