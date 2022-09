Kato z Prago Unionu: Věštili mi, že zemřu. I proto jsem s albem spěchal

Ve skladbě Návrat muže J. Ž. se loučíte se všemi slečnami s vysvětlením, že jste našel tu pravou a hodláte se věnovat pouze jí. Skutečně se vám to přihodilo?

Ano, prožívám to. Můj nový vztah fungoval i jako hnací motor pro to, aby byla nová deska co nejrychleji hotová a vydaná.

Myslel jste si, že kdyby ta písnička co nejdříve nevyšla, váš vztah by to ohrozilo?

To ne, i když jsem se samozřejmě těšil, až vyjde. Vlastně se to sešlo s ještě jedním důvodem.

S jakým?

Když jsem byl malý, dva moji spolužáci mi nezávisle na sobě udělali předpověď na čas mé smrti. Shodli se, že se to stane v mých dvaačtyřiceti letech. S prací na albu jsem tedy spěchal i kvůli tomu, abych ho stihl dokončit ve svých dvaačtyřiceti. Dodělal jsem ho nakonec v předvečer třiačtyřicátých narozenin, takže to vyšlo. S ohledem na ty předpovědi si můžu myslet, že všechno další, co teď budu prožívat, je pro mě bonus.

Jak vaši spolužáci ty výpočty udělali?

Jeden to spočítal vyloženě matematicky a druhý to vyložil v kartách. Nikdy jsem to nebral extra vážně, ale teď, když přišel dvaačtyřicátý rok mého života, jsem si řekl, že s tou deskou trochu pohnu. Co kdyby náhodou.

Opravdu jste se nebál?

Smrti se nemá smysl bát, může přijít kdykoli. Důležité je žít tak, abych si nemusel vyčítat, že jsem svůj život promarnil. To nechci.

Pro vaši novou lásku je na desce i skladba Cesta draka. Je to v podstatě lovesong. Není to v hip hopu, žánru, v němž se Prago Union pohybují, neobvyklé?

Není to vyloženě neobvyklé, ale současně to není moc frekventované. První hiphopový lovesong natočil Američan LL Cool J. Jmenuje se I Need Love a je z jeho druhé desky Bigger And Deffer z roku 1987. Od té doby jsou lovesongy v hip hopu legitimní, jen se musí pojmout tak, aby to nebyla křeč. Když už jde o tak důležitou věc, jako je láska, je klíčové ten pocit opravdu předat. Nesmí vzniknout slátanina.

Je Cesta draka váš první lovesong?

Na každé naší desce mám alespoň jednu vztahovou skladbu. Nejsou to vysloveně lovesongy, ale jsou o vztazích. Každá je o tom, jak to v té době v mém životě opravdu bylo. Když se holky střídaly, rapoval jsem o tom, že se střídají. Když jsem byl zamilovaný, text byl o tom, že jsem zamilovaný. Všechny vystihovaly realitu.

Na albu Příduhned… je také skladba Mě100. Je o městě, což je téma pro hip hop velmi obvyklé. Proč jste se mu nevyhnul?

Moc často se mi to neděje, ale tohle je jedna z mála skladeb, k níž jsem napsal text poté, co mě inspiroval její beat. Hudba a text u mě vznikají většinou nezávisle na sobě, ale v tomhle případě mi nápad na text takříkajíc poslal beat. Když jsem ho poslouchal, úplně jsem to město viděl. Bylo jen třeba to zapsat. Je ale pravda, že texty o městě jsou v hip hopu velmi běžné.

Je lehké vymyslet pro text nové téma?

Podle mě je to dnes už skoro nemožné. Sám jsem ostatně už spoustu textů na různá témata napsal a jiní autoři napsali další statisíce textů. Témata jsou omletá, a to nejlepší, co může textař udělat, je podívat se na staré téma z jiného úhlu pohledu. Třeba zábavnějšího, nebo hlubšího. Díky tomu může dosáhnout jinakosti či originality. Není to ale tak, že když texty píšu, hledám jiný úhel pohledu. Buď ho mám, anebo ne.

Říká se o vás, že jste hiphopový básník. Je to vaše ambice?

Vůbec ne, ale těší mě, že to někdo takhle vidí. Texty se snažím psát tak, aby s lidmi něco dělaly, aby je oslovily. Příznivé reakce jsou pro mě potvrzením, že se mi to trochu daří. Jako básník si ale nepřipadám. Báseň má jiné atributy než rapový text.

Když báseň a rapový text napíšete na papír a dáte je vedle sebe, rapový text nevypadá napsaný tak dobře. Jsou v něm třeba rýmy v půlce věty, nedbá tolik na počty slabik, má jiný rytmus, kdežto báseň musí mít smysl, i když ji vidíte napsanou na papíře.

Na tomhle mimochodem vázne záměr vydat knihu mých textů. Plánuju to už strašně dlouho, ale hledám formu, jak je napsat a graficky upravit tak, aby vyniklo všechno, co vyniknout má. Věřím, že na to přijdu.

Máte ambice psát básně?

Ne, zatím ne.

Před časem jste byl členem projektu Pragobřinkstroj, ve kterém jste recitoval své texty a doprovázel vás klavírista z Prago Unionu Jen Hovorka. Kde se ten nápad vzal?

Čas od času jsem byl pozván do nějaké literární kavárny na autorské čtení svých textů. Připadal jsem si tam ale trochu nepatřičně. Přemýšlel jsem tedy, jak by se dal jejich přednes ozvláštnit, a napadlo mě, že by mě mohl doprovázet nějaký nástroj.

Nejdřív jím měla být akustická kytara, ale záhy jsem dospěl k názoru, že to není moc originální, naopak je to příliš folkové. Potom jsem si uvědomil, že mám v kapele skvělého klávesistu Jena Hovorku. Zkusili jsme to spojit a dopadlo to docela dobře.

Budete pokračovat?

Pokud vím, pár koncertů ještě máme. Zpočátku se to ale trochu hledalo. Rozhodl jsem se, že do repertoáru vyberu jen písničky o holkách. Postupně jsem přišel na to, že je to tematicky moc jednostranné, což není ideální, a že záběr textů rozšířím. Podotýkám, že původní ambice Pragobřinkostroje byly jen koncerty. Nechystali jsme se ty skladby nahrát a vydat.

Je možné, že napíšete texty jen pro Pragobřinkostroj?

Zatím mě to nenapadlo, ale když o tom mluvíte, myslím, že to možné je.

Prago Union je kapela, která patří na hiphopovou scénu. Její hranice ale trochu překračuje. Je to záměr?

Pořád cítím, že jsme hiphopová kapela, na tom se nic nezměnilo. Stále si ale také myslím, že hip hop má reflektovat realitu a to, co říká, by mělo být srozumitelné pro kohokoli, kdo je ochotný to poslouchat. Nikdo z nás není gangster z Bronxu, žijeme tu své životy, které jsou podobné. Někteří hiphopeři přesto vymýšlejí světy, které neznají, a nežijí v nich, a ve svých textech v nich kralují. Pro posluchače to pak může znít trochu legračně.

Prago Union se snaží dělat hip hop, který u nás bude srozumitelný pro všechny, kdo ho budou chtít poslouchat.

Daří se to?

Soudě podle toho, že na naše koncerty chodí nejenom hiphopeři, ale i fanoušci jiných žánrů, a chodí jich dost, tak asi ano.

Letos slavíte dvacet let na scéně. Co k tomu chystáte?