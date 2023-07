Kapela Dummy Toys: V Číně nemůžeme být anarchistické

Co pro vás znamená vystupovat v Praze a jak důležité je pro vás účastnit se evropských punkových festivalů?

Je to pro nás důležité, protože můžeme vidět mnoho skupin z celého světa. Některé z těchto kapel jsme poslouchaly jako děti a v Číně nikdy nehrály, takže se na to těšíme. Je to naše první šňůra za hranicemi Číny a cokoli, co je poprvé, je vzácné. Pro nás je to nová cesta, jsme jako děti plné očekávání a zvědavé na Prahu a Evropu. Hrát na festivalech je pro nás důležité.

Nebojíte se, že pro mnohé návštěvníky budete jako dívčí kapela z komunistické Číny jenom atrakce?

Nemáme tento pohled rády, ale není to nic, čeho bychom se obávaly. Pravdou je, že přijíždíme z Číny a jsme dívčí kapela. Nezáleží na důvodu, proč posluchači přicházejí na naše vystoupení, jen doufáme, že po jeho zhlédnutí zapomenou na předsudky a budou si pamatovat naši kapelu a naši hudbu.

Proč jste se rozhodly hrát zrovna punk?

Protože je to styl, který máme rády a který také plně vyjadřuje naše srdce. Chceme se vyjadřovat přímočarou punkovou hudbou.

Je pro vás punk víc ostrý zvuk, či takzvaný punkový přístup?

Obojí, patří to k sobě. Slyšely jsme mnoho různých definic punku. Myslíme si ale, že se těžko definuje a ani to není nutné. Když budete hledat spojení punková hudba na čínském vyhledávači, ukáže se vám, že je to nejoriginálnější rocková hudba. Chápeme ji jako bouřit se, klást otázky, kritizovat a mluvit za lidi na dně společnosti. Myslíme si, že emoce punku vycházejí ze dna společnosti.

Když punk začínal, byla to rebelie a protest proti tvrdým pravidlům ve společnosti. Bouříte se, jste anarchistky?

Už naše existence je porušením takzvaných společenských pravidel. V Číně nemůžeme být doopravdy anarchistické.

Je snadné být punkerkou v Číně, jejíž společnost je dost tradiční?

Měly jsme docela štěstí, že jsme měly značnou podporu od našich rodin a přátel. Díky tomu pro nás bylo mnoho věcí velmi snadných. Když jsme na pódiu, tak bez ohledu na to, jestli lidi mají naši hudbu rádi, nebo ne, ukazujeme jim, že je mnoho možností, mnoho způsobů života. Není nutné řídit se pravidly.

Měly jste někdy pocit, že jste pro část společnosti vyděděnci?

Ne, společnost je mrtvá. Ale vážně, nemyslím si, že jste vyvrhel společnosti, protože jste punker. Je to otázka lidské přirozenosti. I když si někdy lidé myslí, že je něco špatné, stále dělají stejné věci, které dělá většina. Psychologie skupiny nutí lidi sloužit. Vyloučení minorit je strach z přiznání chyby. A punkeři jsou minorita.

Ani v mnoha západních zemích není snadné být v čistě dívčí kapele. Jak složité je to v Číně?

Nedomnívám se, že je to těžké. Jde jen o to, potkat ty pravé lidi. Hudebnic je však málo. Nejtěžší je u toho zůstat, protože mnoho žen s tím má potíže poté, co se jim narodí děti.

Omezují úřady nějak kapely, třeba v textech?

Je tu cenzura textů, která se soustředí na sprostá a citlivá slova. Omezení v textech a cenzura vystoupení jsou trochu problém. Je pár sálů, v nichž nevyžadují schválení cenzurou, ale prostor pro undergroundové kapely se zužuje. My si však najdeme cestu, jak se s tím vyrovnat.

Vydaly jste album Not A Puppet. Jak bylo složité je vydat?

Není snadné nahrávat, protože je to drahé a my jsme undergroundová kapela, což znamená, že nemáme z hudby peníze. Natáčíme za své, takže náklady musejí být nízké. Máme také hodně přátel, kteří nám pomohli udělat album levně.

Jak velkou roli hraje na scéně hnutí DIY, tedy dělat si všechno svépomocí?

Nekomerční vystoupení musejí být přirozeně DIY. DIY scéna dává nezávislým muzikantům prostor k životu.

Punk je spojován se Sex Pistols. Co pro vás znamenají?

Sex Pistols byli inspirací pro mnoho punkerů a jsou kapelou, která nám otevřela dveře k punku.

Zajímají vás dívčí kapely The Slits, The Raincoats nebo L7?