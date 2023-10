Já jsem starší žena, vy jste starší muž. Tedy oproti mně stále koloušek. Mezi Chýlkovou a Tománkem to ve StarDance jiskří

Mezi herečkou a tanečníkem panuje velice příjemná nálada. Kromě té je tam znát také velký respekt z obou stran. I přes to je ale neobvyklé, že si oba taneční partneři ani po více jak dvou měsících usilovných tréninků stále netykají.

„My sami vůbec netušíme proč,“ rozpovídala se herečka. „První, co bylo, tak jsme se hned představili křestním jménem, že si budeme tykat. A od té doby to zatím nejde. A teď už to asi nepůjde,“ dodala.

Foto: Petr Hloušek, Právo Účastníci a tvůrci zábavně - tanečního pořadu StarDance vystoupili v úterý 12. září 2023 na tiskové konferenci. Na snímku Ivana Chýlková a Jan Tománek

„Já teda nemám pocit, že bychom si vykali. Něco to jako je. Ale je to spíš komunikace, která z nás tak jako vyšla. Moje žena se mě ptala, proč si vykáme, a já jsem se vlastně vůbec musel zamyslet nad tím, že si vykáme. Myslím, že v našem případě je to mnohem osobnější, než kdybychom si tykali,“ doplnil Chýlkovou její taneční partner Jan Tománek.

„O průměr nestojíme“

O tom, zda se v tanci dostali na podobnou notu ale vedou stále debaty. „Na jedné straně jdu já. Říkám, že Ivanka je krásná, dochvilná, velmi sympatická, velmi skladná a hrozně rychle se učí kroky. A z druhé strany jde Ivanka a říká, že jí to moc nejde, že si ty věci nepamatuje, a na konci se nějak sejdeme a myslím, že to bude takový hezký průměr toho, co se děje,“ vysvětlil Tománek.

„O průměr ale opravdu nestojíme, že, Honzíčku?“ dodala herečka. Své umístění v soutěži ale údajně nijak aktivně neřeší. Jejich cílem je prý společně protančit co největší část podzimu.

Foto: Mikuláš Křepelka +10

„My jsme si nedávno zrovna náhodou postavili valčík a ten nás baví, ale je v nějakém pátém či šestém díle. A to máte takovou emoci, že byste si to chtěli zatančit. My bychom si ho tam prostě chtěli zatančit,“ sdělil Novinkám tanečník.

„Já bych si klidně zatančila všechny tance a klidně pak skončila na konci, ale takhle to nejde. Prostě vás vyhodí. Takže kdyby k tomu náhodou došlo, tak by lidé neviděli spoustu krásných tanců, a to snad nedopustí,“ dodala herečka.

Každý trénink začínají ojedinělým rituálem, tím je cvičení jógy. „Takový náš typický trénink začíná typickou půl hodinou jógy,“ řekl Tománek. „Honzíček měl totiž ze začátku pocit, že přijdeme a už se začneme hýbat, ale já říkám, že to ne!“ dodala Chýlková.

„Vy jste oproti mně koloušek“

„Já jsem starší žena, vy jste starší muž. Tedy oproti mně stále koloušek, ale prostě jsme starší pár, čili je třeba se nejdřív roztáhnout, zklidnit, a pak už se mnou můžete smýkat, jak chcete,“ vysvětlila.

Foto: Mikuláš Křepelka StarDance 2023. Taneční pár Ivana Chýlková a Jan Tománek.

V páru se jim tedy občas otočí role, tedy že herečka učí tanečníka nějakému pohybu.

„Ano, je to reciproční,“ řekla Chýlková. „Ano je, a hrozně nás to baví. Mě nabije to, že udělám něco pro své tělo, a jinak se snažíme tancovat tak dvě hodiny v kuse dvakrát denně, to je model, který nám vyhovuje,“ dodal Tománek.

„Já znám v Praze jen dvě místa. Jedno je zkušebna, kde trénujeme, a druhé je postel na bytě, kde bydlím,“ řekl tanečník. „Ale každý zvlášť prosím vás. Já doma!“ uzavřela povídání s úsměvem herečka.

