OBRAZEM: StarDance? Hodíme tam pár salt a bude, říká Ivana Chýlková

„Zvedačky, přeskoky, záklony… Zkusila bych všechno, musím ale brát ohledy na Honzu i na sebe. Nemám metr padesát, aby se mnou točil, jak potřebuje. Moc by se mi to ale líbilo. Chtěla jsem kdysi chodit na gymnastiku, ale nevzali mě s tím, že budu dlouhá. Jsem v hodně věcech diskvalifikovaná, byť si myslím, že jsem skladná. Když má někdo metr osmdesát tři, tak se s ním akrobatické prvky v choreografiích praktikují hůř. S někým, kdo je menší, to jde asi lépe. Ale třeba překvapíme, hodíme tam pár salt a bude,“ říká s nadhledem Ivana Chýlková.

Jan Tománek, jenž patří v rámci StarDance k „inventáři“, hlavně doufá v to, že dobře zvládnou start soutěže: „Pro sebevědomí neprofesionálního tanečníka je nezbytné, aby skvěle zvládl první dva tance. Obzvlášť ten na úvod StarDance je extrémně důležitý. Když má z odtancovaného prvního vystoupení dobrý pocit, tak vám to vrací tím, že se stane lepším parťákem. Ve druhém díle se už vypadává a toho se všichni bojí nejvíc, protože nikdo nechce odejít ze soutěže hned na začátku. Náročný je pak každý další sobotní večer, protože přichází únava. Člověka to ale kolo od kola začíná bavit a chce na parketu zůstat co nejdéle.“