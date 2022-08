Islandská básnířka Gerður Kristný: Literární dědictví je pro nás velmi důležité

Psát o naší literatuře do zahraničního listu mě moc těší, jsem ráda, že mám možnost referovat o tom, co stojí za pozornost. Je neustále z čeho brát.

Nejoblíbenější romány posledních let často vyprávějí o událostech z minulosti, protože islandská společnost stojí na určitém rozmezí. Náš jazyk se proměňuje, zažité představy o genderu a národnosti dostávají trhliny a globální oteplování ohrožuje samu naši existenci. V takové chvíli rádi utíkáme do minulosti, kde lidem hrozí jedině to, že nedostanou seno pod střechu dřív, než začne pršet.