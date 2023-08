Hudebník František Chaloupka: Naše opera? Je pro dvě zpěvačky, které se prohánějí na elektrokoloběžkách

Odkud přišel nápad složit flash mob operu?

Dostal jsem nabídku od souboru Mikroopery, abych pro něj takovou operu složil. Téma bylo na mně a pojetí jsme dělali s dokumentaristou Tomášem Hlaváčkem. Nazvali jsme ji Rozlučka se svobodou a má podtitul opera v rytmu technooptimismu.

Trošku si děláme legraci, i když ne krutou formou, z dnešního konzumerismu, toho, jak jsme vázáni na technologie, jak je zbožňujeme a jak jsme jejich otroky. Je to opera pro dvě zpěvačky, které se prohánějí na elektrokoloběžkách, a saxofonisty na hooverboardu (balanční kolečko bez řídítek, pozn. red.). Taková opera na kolečkách. Loni měla premiéru, byla uvedena na čtyřech různých místech v Brně.

Není to jen laciný trik, jak připoutat pozornost?

Šli jsme do toho s předsevzetím nedělat žádný laciný trik. Mě totiž laciné triky moc nebaví. Partituře jsem se hudebně věnoval a snažili jsme se o to, aby to mělo hloubku, protože, jak říkáte, by to mohlo k čemusi lacinému trochu sklouzávat.

Jak je dílo náročné pro interprety?

Je docela náročné pro všechny zúčastněné, protože jen stát se saxofonem na hooverboardu a přitom hrát představuje pro hudebníky velkou psychologickou bariéru. Hooverboardy řeším poslední tři měsíce. Jedna část opery se jmenuje Kalibrační mezihra a my skutečně kalibrujeme hooverboardy tak, aby na nich bylo možné stát. Takže jsme se chytili do vlastní pasti.

Neukazuje to, že hudba samotná nestačí, že ji lidé přestali poslouchat a potřebují k ní další silný vjem, nejlépe vizuální?

Myslím si, že ne. Přece jen je to flash mob opera, takže by v ní nějaký scénografický vizuální prvek měl být, aby se bylo na co koukat. Ale docela vám rozumím. Mně osobně stačí k poslechu jenom hudba, jen zvukové médium, a nemám rád ani to, když mi někdo na koncertě říká: Ten houslista hraje tak krásně, tak krásně se na něj dívá.

Nepotřebuju se dívat na houslistu, stačí mi zvukový vjem. Dneska však žijeme v kultuře vizuálu. Mám sedmiletou dceru, která, když si pouští nějakou hudbu, těžko si ji už dokáže představit bez obrazu, jen s videoklipem.

Vy sám ale nerezignujete na složitější formy, že?

Ne, na Ostravských dnech bude 27. srpna uvedena i má skladba pro symfonický orchestr nazvaná Allegory of the Cave II, mýtus o jeskyni. Je to druhý díl orchestrální skladby trochu na způsob Pendereckého De natura sonoris 2. K symfonii se vracím i tím, že to bude čtyřvětá skladba. Měl jsem chuť na něco aspoň půlhodinového, trošku se na tom vyřádit.

Foto: archiv festivalu Ostravské dny František Chaloupka (vpravo) tvrdí, že mu k poslechu stačí hudba bez vizuálního vjemu.

Vedle klasických využíváte i elektrické nástroje. Jaké je propojovat je?

Jsou to dva různé světy, které trošku kolidují. A musím se přiznat, že i v mé psychice. Přes pětadevadesát procent času věnuju skládání pro klasické nástroje. To je pro mě hlavní, cítím se jako skladatel, ale zároveň hraju na elektrickou i akustickou kytaru v různých žánrech.

Mám rád všechny hudební žánry, ale nejvíc mě baví akustický zvuk, jeho kvalita. Dá se dobře definovat v detailu, lze si s ním hrát. A baví mě i živá akustika sálu, kdy se zvuk nese přímo od hráčů do prostoru.

Má v jednadvacátém století smysl rozdělení na vážnou hudbu a nonartificiální a u vážné na minimalisty a aleatoriky?

Rozdělení na žánry je vždy rámcové, je to zjednodušení. Zjednodušování jsou nebezpečná, ale pro nějaké základní obrysy se stále používají. Nevím, jestli je to dobře, nebo špatně. Posun v jednadvacátém století není zatím takový, jak bych čekal před dvaceti lety, kdy jsem začal skládat a studovat hudbu dvacátého století i tu historickou. Čekal jsem, že dynamika bude rychlejší, ale dvacáté století bylo velice dynamické, a od padesátých let, vlastně už od dvacátých, se v něm odehrálo mnoho věcí, které šly nějakým způsobem do krajností.

Pro mě však jsou pořád avantgardní věci z dvacátého století zajímavější než minimalismus. I když mám rád minimalisty, hlavně naživo, ale k nové hudbě, k avantgardním věcem, se vracím raději, protože v nich nalézám větší inspiraci a odvahu tvůrců riskovat, do něčeho vstoupit, něco rozčísnout, vyjádřit se expresivně, bez mantinelů.