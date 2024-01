Rage Against The Machine už nebudou koncertovat

„Vím, že mnoho lidí čeká na to, kdy oznámíme nová data turné ke všem zrušeným vystoupením RATM. Zatímco mezi námi probíhala komunikace o tom, že se to může stát v budoucnosti, chci vám oznámit, že RATM (Tim, Zack, Tom a já) už koncertovat nebudou,“ napsal.

Rage Against The Machine vznikli v roce 1991 v Los Angeles. Záhy otřásli hudebním mainstreamem divokou a politickým názorem podepřenou muzikou. Do roku 2000 vydali čtyři alba, leč v tom roce zveřejnil zpěvák de la Rocha, že je opouští. Zbývající členové založili spolu se zpěvákem Chrisem Cornellem (též členem kapely Soundgarden) skupinu Audioslave. Vydrželo jim to sedm let.