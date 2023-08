Hledání planety v očistci skleněných střepů

Vlevo od vchodu na prostorné bílé stěně visí kvarteto velkoformátových vertikálních akrylů. Na prvních třech dílech dominuje černá barva doplňovaná modrou a zlatavě žlutou. To poslední, nazvané You broke the Sun, pracuje s podlouhlými liniemi oranžovými a tmavě zlatými. Na plátně to vypadá, jako kdyby slunce někdo zlomil nebo roztrhl vejpůl. Umělkyně tímto expresivním způsobem zpracovává téma posledního soudu.