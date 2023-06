Hlášky z Kulového blesku získaly novou hudbu od Radosty

„Začalo to tím, že si naše kapela dala název Radosta. Vznikl mimo jiné vytvarováním slova radost, z potřeby ukotvení radosti z hudby v něm. Naším záměrem bylo mixovat do instrumentálních skladeb ukázky z filmů pánů Svěráka a Smoljaka. Řešili jsme, který zpracujeme nejdřív, a náš kytarista Patrick Raab mi připomněl, že Radosta je jméno právníka z filmu Kulový blesk. Hrál ho Rudolf Hrušínský. A tak jsme se dohodli, že to bude on,“ prozradil Právu zpěvák a kytarista J. J. Šimon, vedoucí kapely a autor nápadu spojit hudbu s filmovými hláškami.