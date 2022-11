Harry Styles je v Británii nejbohatší mladík

S čistým jměním 116 milionů liber (asi 3,27 mld. Kč) je nejbohatší hvězdou Velké Británie, které není více než třicet let. To je výsledek letošního žebříčku časopisu Heat. Druhá v pořadí zpěvačka Dua Lipa vydělala „jen“ 69,1 milionu liber (1,94 mld. Kč), třetí modelka, herečka a zpěvačka Cara Delevingne si připsala na konto 63,8 mil. liber (asi 1,79 mld. Kč).

V seznamu nazvaném Rich List, který každý rok sestavuje britský magazín celebrit Heat, Styles debutoval v roce 2016, v době svého působení v kapele One Direction. O šest let později se na seznamu nejbohatších hvězd ve Spojeném království, kterým není více než třicet let, dostal až na vrchol. Loňský lídr žebříčku Ed Sheeran z něj vypadl, protože mu bylo 31 let a nesplňuje již věkové kritérium.