RECENZE: Avatar: The Way of Water. Ve vodním světě uprostřed bitev zapomenete na čas

Jsou modří. Jejich kůže je světlejší než u vnitrozemců z kmene Na´vi. K plavání používají tlusté ocasy, skoro ploutve, i ruce mají silnější než suchozemci. Seznamte se s členy kmene Metkayina. Vymyslel je režisér James Cameron, jenž nový film Avatar: The Way of Water umístil z velké části pod hladinu. Do světa oceánů, který sám miluje.

Trailer filmu Avatar: The Way of Water