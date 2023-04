RECENZE: Falcon Lake: První láska je nejkrásnější a nejvíc bolí

Od mnoha současných coming of age filmů se sympaticky liší tím, že jeho mladí hrdinové nezpochybňují svou pohlavní ani jinou identitu, neřeší svou sexuální orientaci, a ještě k tomu vcelku dobře vycházejí se svými rodiči, a dokonce i s mladšími dětmi. Něco tak „nudně normálního“ aby dnes člověk pohledal. Přesto nebo právě proto je vtipným i dojemným obrazem zmatků, nejistot a bolestí i velkých citů, které dospívající prožívají.

Že se Bastien do půvabné Chloe zamiluje, je nasnadě. Přesto je velmi zábavné i zároveň trochu děsivé, jak šestnáctiletá dívka dokáže s třináctiletým chlapcem manipulovat, ať už to myslí jakkoli. A on za ní slepě kráčí jak příslovečné tele na porážku.