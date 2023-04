Filmové premiéry: Falcon Lake, Krásná katastrofa, Mia a já ve filmu, Sisu a Horečka

Když Abby se svou nejlepší kamarádkou dorazí na univerzitu, cestu jí zkříží rebel a polykač holek na jednu noc, Travis. Urostlý potetovaný hezoun, který tráví noci vyděláváním peněz na zakázaných zápasech, je to poslední, co Abby potřebuje… Jenže se jí do života se vetře trikem: nabídne jí sázku, že měsíc vydrží bez sexu, když ona s ním ten měsíc bude bydlet.