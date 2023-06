Od Okresního přeboru po Hospodu. Nova slibuje vysmáté léto, nasazuje reprízy

Tomu, že se se seriál stane hitem, nic nenasvědčovalo. „Nevznikal vůbec lehce, jak se může na první pohled zdát. V září 2008 jsem natočil pilotní díl seriálu, který se jmenoval Za lepších okolností. Měl obrovský divácký ohlas. Od vedení Novy jsme pak dostali zadání napsat dalších patnáct dílů. Trvalo nám to téměř dva roky a pak vypukla celosvětová finanční krize a celý projekt se zastavil,“ vzpomíná na krušné počátky vzniku Policie Modrava režisér Jaroslav Soukup s tím, že seriál se dostal do výroby až v roce 2013. Ani to ovšem neproběhlo lehce, jak dodává: „Začali jsme točit třetího června na ranči Vogelsang pod Kašperskými Horami. Jenže deset dní hustě pršelo a my točili exteriérové scény! (...) Jestli si vzpomínáte, je tam scéna s ‚mrtvým‘ koněm, kterého někdo otrávil. Zvěrolékař, pan Zelený ze Sušice, mu dal uspávací injekci a kůň měl přibližně čtvrt hodiny spát… Jenže ten ledový déšť ho probouzel po pár minutách! Nakonec jsme ty deštivé scény nějak natočili a pak se stal zázrak! Po týdnu deště vysvitlo sluníčko, modrá obloha a věřte nevěřte, tohle nádherné počasí vydrželo téměř dva měsíce, takže jsme potom první řadu seriálu natočili v pohodě.“