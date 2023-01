Docent. ČT spouští novou kriminálku Jiřího Stracha. Do hlavních rolí obsadil Trojana a Rambu

„Když mám projekt, tak v něm Ivan hraje. Nedávno jsme to spočítali. Máme tak šestnáct, sedmnáct společných titulů,“ podotkl k obsazení seriálu Jiří Strach s tím, že považuje za běžné psát nejlepším hercům scénáře na tělo.

„Já se zase rád obklopuju nejlepšími herci, které máme,“ pokračoval s tím, že tentokrát hraje Ivan Trojan docenta Stehlíka, kterého vyhodili z práce na vysoké škole a musel nastoupit tzv. do terénu, ke kriminálce. Tam se setká se svou bývalou studentkou, již krátce před tím vyhodil od zkoušky. Hraje ji Tereza Ramba.

Docent jinak opět zavádí diváky do prostředí policie, opět na oddělení vražd, kterému opět šéfuje Ondřej Vetchý. I v tom Jiří Strach viděl logiku: „Myslím si, že Ondra bude vždycky hrát šéfa oddělení vražd, i když bude na kolečkovém křesle a bude mu osmdesát… Navíc scénáře k Docentovi psali Jan a Pepa, kteří dělali Případy 1. oddělení. A Ondřej je takovým alter egem Pepy Mareše.“

Připomněl také, že oba scenáristy dlouhé roky zná, a také to, že Případy 1. oddělení měl původně natáčet on: „Mezi tím se ale víckrát změnilo vedení ČT, z plánů sešlo. Říkám bohužel, protože hned od začátku bylo jasné, že je to skvělý projekt… A tak kluci napsali ještě Docenta, který nebyl inspirován skutečnými případy. Jen pro mě.“