Filmové premiéry: Banger, Indián, To nic, drahá a Avatar

Adam Mišík hraje hlavní roli ve filmu Banger. Co se stane, když do obchodníkova těla vletí duch indiána, se dozvědí diváci filmu Indián. To nic, drahá, je americký mysteriózní thriller. Před prosincovou premiérou druhého Avatara jde do kin ten první.

Foto: Novinky Filmové premiéry