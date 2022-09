Adam Sedlák uvádí do kin film BANGER

Po debutu Domestik, jenž byl v roce 2018 v karlovarské hlavní soutěži a je minimalistickou studií rozpadu těla i ducha v manželství, jde o adrenalinovou jízdu noční Prahou plnou rapu a drog. Alex je odhodlaný udělat vše pro to, aby natočil hit s uznávaným rapperem, ale když se ta možnost rýsuje, je tu problém. Stojí to hromadu peněz a Alex zrovna přestal dealovat.

Po filmu Domestik byl BANGER dost velkým překvapením. V obou případech jde o autorské filmy, ale jejich téma a ztvárnění se diametrálně liší. Hodláte i do budoucna střídat žánry?

Určitě. Ale myslím, a dost lidí mi to říká, že Domestik i BANGER mají vlastně stejné téma, honbu za úspěchem za každou cenu. Roman v Domestiku touží uspět ve vrcholové cyklistice, Alex v BANGERU chce prorazit v rapu. Pokud však jde o styl natáčení, je pravda, že jsem otočil o sto osmdesát stupňů. V určitou chvíli jsem si totiž uvědomil, že třeba Stanley Kubrick natočil jak kostýmní, tak válečné filmy, komedii i horor a že je to zajímavější než dělat pořád totéž. Mám chuť točit autorské filmy různých žánrů.

V Karlových Varech bylo publikum BANGEREM nadšené. Jak jste si to užíval?

Vary jsem si užíval moc. Byla to událost. Měl jsem radost, že zafungoval film s rozpočtem necelých sedm milionů korun. Připadá mi skvělé, že jsem dokázal ty peníze maximalizovat, což bych rád přetavil i do diváckého úspěchu v kinech. Ale jestli lidé opravdu přijdou, to neví nikdo.

Jak BANGER vznikal? Sedm milionů je opravdu málo peněz…

Původně jsme ho vyvíjeli s Tomášem Baldýnským jako seriál pro Českou televizi, ale pak přišel covid, netočilo se a já jsem ho přepsal do celovečerního filmu. Takže je to dítě covidu a mimořádné výzvy Státního fondu kinematografie, díky níž jsme film mohli natočit.

Točili jste ho celý na mobilní telefon. Můžete přiblížit, jak takové natáčení probíhá?

Je to malinké, a to je na tom super. Máte telefon v ruce, na něj si dáte speciální objektiv a můžete to dát herci až k obličeji. Lidi kolem ani moc nevnímají, že jsme filmový štáb. Natočili jsme film za čtrnáct dní, což je hrozně rychlé, a přitom jsme vlastně nikam nespěchali.

Na druhou stranu to bylo docela dobrodružství, protože jsem neměl monitor, takže jsem pořád musel stát kameramanovi za zády a nikdo jiný než my dva neviděl, co jsme natočili. Ale jinak to bylo normální.

Do hlavní role jste obsadil Adama Mišíka. Myslel jste na něj předem, nebo vzešel z castingu?

Všechny postavy jsme obsazovali asi půl roku a on byl na castingu jednoznačně nejlepší. Ze začátku jsem měl trochu obavy. Přece jen je to pop star a rapová scéna se vůči popu dost vymezuje. Ale jelikož jsem ho poznal a byl na castingu nejlepší, tak jsem si uvědomil, že je i autentický, hudební svět zná a rozumí mu.

Jak se vám s Mišíkem pracovalo?

Výborně. Žádné hvězdné manýry neměl, jestli se ptáte na to. Jsem na ně alergický, takže kdyby je měl, neobsadil bych ho. Dokonce jsem zjistil, že se za maskou pop star ukrývá úplně jiný člověk. Dal tomu opravdu hodně.

Film jde do kin. Co máte v plánu dál?