Film Přání k narozeninám představuje oficiální trailer

Scénář filmu napsal Adam Dvořák společně s režisérkou Martou Ferencovou. „Stejně jako předchozí Přání Ježíškovi bude tenhle film o přáních, která mají snad všichni. Každý si přece něco přeje. To je, kromě stejného týmu a několika herců, hlavní spojující prvek obou snímků. Do scénáře se dostaly vlastní zážitky Marty Ferencové i moje,“ osvětlil Dvořák. „Rozhodně to ale nejsou dva filmy jako série a ani na sebe volně nenavazují,“ dodal.