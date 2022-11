Dokument Černí Češi pomáhá Namibijcům. Doma byli v Československu

Filmaři v osmi hlavních příbězích přibližují českému divákovi jednu historickou kapitolu studené války. Pro 56 dětí začala v rámci bojů o svobodu Namibie. V 80. letech 20. století zamířily na výchovu z Afriky do dalekého, socialistického Československa.

Sociální experiment skončil začátkem 90. let v důsledku zásadních politických změn v obou státech. Děti se musely vrátit do Afriky, do osvobozené, nezávislé Namibie, jejímž jazykem ani nemluvily… Místo zářné budoucnosti je často čekal obrovský sociální propad.