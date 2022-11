Černá Češka Penny má šanci na návrat do Česka, dorazí možná už na Vánoce

„Téma namibijských Čechů jsem objevila někdy v roce 2017. Začala jsem tehdy jezdit do Namibie, potkávat jednotlivé namibijské Čechy, zkoumat informace v českých archivech. Původně to byl čistě vědecký výzkum, postupem času se ale překlenul v takový celoživotní projekt,“ líčí afrikanistka a sociální a kulturní antropoložka působící na Univerzitě Palackého v Olomouci.

A jak se k tématu dostala? „Řekla bych, že náhodou. Během studií na Západočeské univerzitě v Plzni jsem potkala Penny, jednu z namibijských Češek, která mi převyprávěla svůj neuvěřitelný životní příběh. Pak jsem začala pátrat po dalších 55 namibijských Češích, to téma mapovat a psát knihu,“ dodává.

Právě se zmiňovanou Penny mě Kateřina Mildnerová během mých cest po Namibii propojila, z čehož kromě příjemného setkání nakonec vznikl i rozhovor, při kterém sympatická a temperamentní namibijská Češka vypráví jak o svém dětství v Československu, tak o následném životě v Namibii. A především o tom, jak moc by si přála vrátit se domů, do České republiky.

„Velmi mile mě překvapilo, jaká vlna solidarity se po zveřejnění rozhovoru zvedla. Poté, co se lidé začali ozývat, že chtějí pomoci ať už finančně, nebo nabídkou práce v ČR, jsme za účelem podpory namibijských Čechů zřídili transparentní účet ,“ říká Mildnerová.

„Co se týče Penny, je to snad na velmi dobré cestě. Ozvala se nám paní, která provozuje psychiatrickou kliniku v Praze a nabídla jí jak práci v jejím oboru, tak zaplacení letenky i zajištění ubytování a vyřízení veškerých dokladů. Všechno je to v procesu, pokud vše klapne, Penny by mohla být na Vánoce v Česku a od začátku nového roku tady pracovat,“ usmívá se.