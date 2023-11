Filmové premiéry: Trollové 3, Její tělo, Útěk do Berlína a Balada o ptácích a hadech

Začínají desáté Hladové hry. Osmnáctiletý Coriolanus Snow čeká jen na to, jak v nich zazáří. Tentokrát jako mentor jednoho z vyvolených. Tvrdě dřel, aby dokázal naplno využít svůj šarm, znalosti a dovednosti, které mohou dovést vyvoleného k vítězství. Bohužel, štěstěna mu není nakloněna. Dostal ponižující úkol. Trénovat největšího outsidera, dívčí zástupkyni chudého dvanáctého kraje Lucy Gray. V aréně bude probíhat boj na život a na smrt. Mimo arénu se v Coriolanovi ale probouzejí city…

Volně inspirováno mýtem o Oidipovi. Jon je po narození v řeckých horách za bouřlivé noci opuštěn a adoptován, aniž by poznal svého otce nebo matku. Jako mladý muž se setkává s Iro, dozorkyní ve věznici, kam se dostane po tragické nehodě. Iro vyhledává jeho přítomnost, stará se o něj a nahrává pro něj hudbu. Jonovi začíná selhávat zrak…

Třiadvacetiletá Andrea se připravuje na olympijské hry v Atlantě. Jako mistryně republiky ve skoku do vody nic jiného než tvrdý svět tréninků a závodů nezná. Až do chvíle, než si poraní páteř. Její sportovní kariéra náhle končí. Touha po úspěchu ji ale přivede ke kariéře pornoherečky. Stejně jako své tělo ovládala a využívala ve sportu, využívá jej při natáčení pornofilmů. Nakonec ale přece jen musí zpomalit…

Trollí princezna Poppy měla vždycky obrovskou slabost pro trochu nabručeného kámoše Větvíka. Dva roky to mezi nimi jen tak bublalo, ale teď už to začíná být vážné. Jak se ti dva sbližují, Poppy zjistí, že Větvík před ní skrývá trochu nepříjemnou, leč velmi vzrušující životní kapitolu. Kdysi byl členem populární chlapecké kapely BroZone, která se rozpadla vinou nešťastného incidentu, kvůli němuž se zpěváci úplně rozhádali.

Dokument o jednom z největších příběhů studené války sleduje skupinu pěti mužů kolem Josefa a Ctirada Mašínových. Se zbraněmi v rukou se rozhodli opustit tehdejší komunistické Československo, aby se zapojil do bojů v tehdy očekávané válce mezi Západem a Východem. Psal se rok 1953 a my dnes prostřednictvím posledních pamětníků sledujeme jejich dramatickou cestu do Západního Berlína i události, které se staly jejich blízkým doma.