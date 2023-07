RECENZE: Karaoke blues. Ztracenci se opět vrací v kaurismäkiovské poetice

Holappa hledá Ansu, ztratil její telefonní číslo, hlásaly letáky na letošním karlovarském filmovém festivalu. Do Varů totiž zamířil nový film finského režiséra Akiho Kaurismäkiho Karaoke blues, který okouzlil diváky i porotu letošního festivalu v Cannes. Snímek, jenž představuje pokračování jeho trilogie ztracenců z přelomu 80. a 90. let, je nostalgickým nahlédnutím do každodenního života nejnižší vrstvy finské společnosti, kde od pracovní rutiny a tíživé nejistoty může zachránit jen láska.

Foto: KVIFF Karaoke blues