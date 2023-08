Příběh Mašínů znovu ožívá. Jan Nedbal a Oskar Hes představují film Bratři

„Hraju Josefa, který je, mám-li oba bráchy srovnat, takový uvolněnější. Rád chodí do společnosti, má rád holky, je takový uvolněnější,“ uvádí ke své roli Oskar Hes.

„Kdyby to byl jen scénář podle fikce, tak se to natočit nedá, protože by tomu nikdo neuvěřil,“ doplňuje Jan Nedbal s tím, že pro něj šlo vůbec o první roli v takto akčním projektu.