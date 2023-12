Filmové premiéry: Perinbaba a dva světy, Šťastné a krvavé, Otec a syn, Dcera divočiny

Helena vyrůstala s rodiči hluboko uprostřed bažin a lesů, daleko od civilizace. Od útlého věku ji otec učil, jak přežít v drsné divočině, jak vystopovat zvěř a lovit ji. Jako malá ale netušila, co se za jejich životem v lesích skrývá. Otec ji i její matku totiž držel mimo vnější svět násilím. Poté, co se jim podařilo uprchnout, byl dopaden a uvězněn. O dvacet let později už Helena žije se svým manželem a dcerou běžným, téměř idylickým životem. Iluze se jí se rozplyne ve chvíli, kdy se v médiích objeví zpráva, že Král bažin uprchl z vězení…

Píše se rok 1917. Bakary Diallo (Omar Sy) narukuje do francouzské armády, aby se připojil ke svému sedmnáctiletému synovi Thiernovi (Alassane Diong), který byl odvlečen do armády násilím. Otec a syn jsou posláni na frontu, aby se společně postavili válce. Thierno, povzbuzen nadšením svého velícího důstojníka, který ho chce vzít do samého ohniska boje, se osamostatní a naučí se být mužem, zatímco Bakary dělá vše pro to, aby ho vytáhl z bojů a přivedl živého a zdravého zpět domů.