Pohádkové loučení Juraje Jakubiska: Perinbaba a dva světy míří do kin, objeví se i Giulietta Masina

„V příběhu je hlavní fantazie, humor a poezie. Hlavní hrdina Lukáš, syn Jakuba a Alžběty, se vydá do světa hledat štěstí a lásku,“ přibližoval nový film sám Jakubisko s tím, že se mu do pokračování původně moc nechtělo.

Uvedení pohádky do kin se odkládalo několik let. Do plánů mimo jiné vstoupila pandemie. „Juraj celý film dodělal, stále se k němu vracel a vylepšoval, dohlížel na náročné trikové sekvence, nechtěl nám ho tu nechat nedokončený,“ uvedla jeho manželka Deana Horváthová-Jakubisková.