Emily je stále v Paříži. A přestává to stačit

Co je nového? Skoro nic. Mladá Američanka Emily Cooperová nadále okouzluje Paříž, kam jako odbornice na sociální sítě přijela z Chicaga vypomoci do pobočky americké marketingové agentury. Francouzsky stále nemluví, obléká se o něco výrazněji a maká ostošest. Osvědčila se jako influencerka, pro kterou jsou lajky a klientovo přání svaté.

Lily Collinsová (dcera Phila Collinse) naivně diblíkovský výraz tentokrát zpřísnila ofinkou. Pořád neví, co chce. Krátce po příjezdu se zamilovala do svého souseda, šéfkuchaře a kamarádčina přítele Gabriela, on se zakoukal do ní, ale trvalo tři série, než si to oba naplno uvědomili. Mezitím začala Emily chodit s bankéřem Alfiem, pak se Gabriel skoro oženil s Camille, dědičkou vinice v Champagne.