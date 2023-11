DogMan, Prezidentova žena, Malkovich či Sy. Festival francouzského filmu nabídne řadu předpremiér

Hlavní role ztvárnili Vincent Macaigne a Cécile de France. Do kin se na něj mohou čeští diváci vydat v lednu 2024.

Film se stal ve Francii hitem. Premiéru tam měl začátkem října. Do české distribuce vstoupí 30. listopadu.

Na veselejší notu vsadil i snímek Pan Blake k vašim službám . Titulní roli v něm ztvárnil John Malkovich. Komedie o hledání lásky ve zralém věku vstoupí do českých kin v lednu, ve Francii si již premiéru úspěšně odbyla.

Neuvěřitelný příběh chlapce, s nímž se život nijak nemazlil a kterého zachrání láska jeho psů, vstoupí do našich kin koncem listopadu.

Akce bude mít své centrum, jako už tradičně, v Praze, a to v kinech: Kino 35 (Francouzský institut), v Lucerně, Světozoru, Edison Filmhubu. Na vybrané filmy tam můžete zajít od 23. do 29. listopadu. V krajských městech máte pak šanci zhlédnout váš snímek od 23. do 26. listopadu.